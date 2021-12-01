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Жительница Карелии попалась во время попытки украсть алкоголь и закуску

Происшествия
Жительница Карелии попалась во время попытки украсть алкоголь и закуску
pixabay.com

Петрозаводск, 1 декабря. Жительница Карелии обокрала магазин. Происшествие произошло в Лахденпохье. Соответствующей информацией поделились сотрудники регионального управления Росгвардии.

Правонарушительница в одном из сетевых магазинов пыталась украсть две бутылки крепких спиртных напитков и две упаковки мясных изделий. Однако ей женщине не удалось этого сделать.

Работники магазина заметили, что правонарушительница похитила товары. В результате они вызвали охрану. Приехавшие правоохранители провели задержание женщины на месте кражи алкоголя и продуктов.

Сотрудники правоохранительных органов недавно сообщили, что нижегородца будут судить за похищение антикварных книг и скрипки. Правонарушитель совершал преступления в Подмосковье.

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