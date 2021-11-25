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Поместье карельского Деда Мороза не будет принимать туристов на Новый год

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 08:00
Общество
Поместье карельского Деда Мороза не будет принимать туристов на Новый год
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Петрозаводск, 25 ноября. Популярное среди туристов поместье Деда Халла, карельского Деда Мороза, будет закрыто этой зимой. Об этом сообщили в социальной сети.

Поместье родственника Деда Мороза находится в Петрозаводске. Ежегодно к Деду Халле приезжали сотни туристов с детьми. Гости могли лично пообщаться с добрым волшебником, поучаствовать в изготовлении подарков и сходить на его почту. Но в этом года резиденцию решили закрыть.

«В 2021 — 2022 поместье работать не будет. До новых встреч», — написали в социальной сети «ВКонтакте» без объяснения причины закрытия заведения.

Туристы могут не огорчаться закрытием поместья и съездить в другие города, где принимает добрый волшебник. Так, Дед Мороз со Снегурочкой и другими сказочными персонажами готовы принимать гостей во Владимире. Горожан ждут невероятные новогодние истории и увлекательная интерактивная программа.

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