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Карелию исключили из списка приравненных к Крайнему Северу местностей

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 02:34
Общество
Карелию исключили из списка приравненных к Крайнему Северу местностей
gov.karelia.ru  /  Официальный интернет-портал Республики Карелия

Петрозаводск, 15 ноября. Карелию исключили из списка регионов, приравненных к крайнему северу, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на подписанный президентом РФ Владимиром Путиным 12 ноября указ.

Документ отменяет указ президента России от 20 декабря 1993 года, согласно которому отдельные районы Карелии были приравнены к Крайнему Северу. Это сделано в рамках изменений Стратегии развития Арктической зоны России, сообщает «Московский комсомолец». Кроме Карелии из списка удалены Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края, Бурятия и Коми, отмечает издание.

Ранее в Роструде напомнили, что помимо зарплаты существует специальная «северная» надбавка, размер которой увеличивается вместе со стажем. Право на 10% надбавку возникает после шести месяцев с момента трудоустройства на Крайнем Севере. После этого каждые полгода она возрастает на 10%, до достижения 100% заработка.

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