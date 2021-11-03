Росгвардия задержала пьяного дебошира в баре Петрозаводска

Петрозаводск, 3 ноября. Житель Карелии устроил погром в одном из баров Петрозаводска. Утихомирить перепившего мужчину удалось только с помощью сотрудников Росгвардии, сообщили в службе.

Группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны выехала на место происшествия после сигнала, поступившего на тревожную кнопку. На месте выяснили, что нетрезвый посетитель из Олонецкого района разбил стекло входной двери, однако даже после этого он не успокоился и продолжал вести себя агрессивно.

Сотрудники Росгвардии все же смогли задержать 25-летнего юношу, который оказывал активное сопротивление. После этого он был доставлен в местное отделение полиции.

В Москве ранее задержали еще одного дебошира. Неадекватному мужчине удалось укусить одного сотрудника полиции, после чего разбить нос другому. Выяснилось, что мужчина увлекался язычеством и славянскими рунами.