Житель Петрозаводска спас соседку от гибели в горящей квартире

Петрозаводск, 28 октября. Мужчина спас соседку из горящей квартиры в Петрозаводске. Возгорание произошло на кухне жилища, пока его хозяйка спала в соседней комнате.

Ночью на пульт пожарно-спасательной службы города поступило сообщение о возгорании в девятиэтажном жилом доме на улице Кемской, сообщили в региональном главке МЧС.

Прибывшие на вызов спасатели увидели, что очевидцы уже приступили к тушению огня. Оказалось, что местный житель заметил дым, идущий из окна соседской квартиры.

Он попросил соседа позвонить в экстренные службы, а сам перебрался через два балкона и обнаружил в задымленной комнате спящую женщину. Мужчина разбудил ее и вывел в безопасное место.

Пожар был ликвидирован на площади 1 кв. м, повреждения получила кухня. Никто не пострадал. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Незадолго до этого житель Братского района вытащил из горящей квартиры женщину с 10-месячным ребенком. Малыша госпитализировали с с отравлением угарным газом.