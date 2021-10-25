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В Карелии пожарные спасли из горящего дома шесть человек и кота

  /   Обновлено: 25 октября 2021 11:51
Общество
В Карелии пожарные спасли из горящего дома шесть человек и кота
34.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС России по Волгоградской области

Петрозаводск, 25 октября. Сотрудники МЧС вытащили из горящего жилого дома шесть человек и домашнего питомца — кота. Никто из них не пострадал.

Инцидент произошел в поселке Лоухи Петрозаводской области. Очевидцы ночью сообщили в экстренную службу 112 о возгорании в жилом доме.

На место ЧП прибыли 14 пожарных и три единицы спецтехники. Сотрудники МЧС успели эвакуировать на улицу шестерых местных жителей и кота. Сведений о пострадавших не поступало.

Общая площадь пожара составила 160 квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать огонь только к шести утра. Устанавливается причина возгорания.

В Новоалтайске сотрудники полиции спасли семейную пару из горящего частного дома, сообщало Федеральное агентство новостей. Позже выяснилось, что в помещении хранились баллоны с газом.

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