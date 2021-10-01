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В Петрозаводске спасатели освободили из запертой квартиры двухлетнюю девочку
Общество
В Петрозаводске спасатели освободили из запертой квартиры двухлетнюю девочку
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Петрозаводск, 1 октября. Маленький ребенок случайно заперся один в квартире и из-за этого сильно испугался. Сотрудники МЧС спасли девочку.

В экстренную службу поступила информация о том, что двухлетняя девочка осталась одна в закрытой квартире. На место инцидента прибыли спасатели.

Мать ребенка рассказала сотрудникам МЧС, что собирала двух детей на прогулку. Она спустилась с младшим ребенком до коляски, а старшая в этот момент захлопнула дверь в квартиру. Девочка сильно испугалась.

Спасатели решили забраться в квартиру при помощи 30-метровой автолестницы. Пожарные оперативно установили конструкцию на балкон жилого помещения, который располагался на седьмом этаже. Сотрудники МЧС беспрепятственно попали в квартиру и открыли входную дверь. Ребенок не пострадал.

Спасатели помогли людям выбраться из кабины застрявшего лифта в торговом центре Москвы, сообщало издание РИАМО. Они провели эвакуацию попавших в беду местных жителей с крыши здания при помощи аварийного люка и лестницы.

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