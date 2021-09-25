Жительница Карелии во время ссоры столкнула знакомую с пятого этажа

Сегежа, 25 сентября. Конфликт двух женщин привел к трагедии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

По версии правоохранителей, ссора произошла в доме на улице Антикайнена. Конфликту предшествовали посиделки с распитием спиртного. Во время выяснения отношений подозреваемая столкнула потерпевшую с балкона на пятом этаже. Женщина погибла на месте.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал 42-летнюю подозреваемую.

Недавно в Петербурге ссора супругов привела к летальному исходу. Горожанин несколько раз ударил жену ножом, а затем скинул с балкона на 13 этаже. Мотивом преступления стала ревность, сообщил телеканал «360».