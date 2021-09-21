Житель Карелии чудом остался в живых после страшного избиения в гараже

Костомукша, 21 сентября. Правоохранители Костомукши возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин из-за покушения на убийство.

Следователи установили, что 17 сентября текущего года в гаражном кооперативе «КОС-2» в Костомукше произошла драка, в результате которой двое мужчин сильно избили местного жителя. Преступники убедились, что пострадавший потерял сознание и не подает признаков жизни, и скрылись с места происшествия.

Потерпевшего вовремя обнаружила его знакомая. Она вызвала медиков, которым удалось спасти пострадавшего. Его состояние оценивается как тяжелое. В данный момент он находится в больнице. Правоохранители в свою очередь задержали двух подозреваемых. Ими являются местные жители 23 и 25 лет. Сейчас собираются доказательства.

Двое мужчин ранее до полусмерти избили школьника в Набережных Челнах. Нападающие хотели таким методом поквитаться с несовершеннолетним за прошлые обиды.