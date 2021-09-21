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Житель Петрозаводска за обедом украл всю пенсию 64-летней женщины
Происшествия
Житель Петрозаводска за обедом украл всю пенсию 64-летней женщины
ФБА «Экономика сегодня»

Петрозаводск, 21 сентября. Петрозаводская пенсионерка, у которой похитили всю пенсию за обедом, обратилась в правоохранительные органы.

Женщина сообщила, что пригласила домой старых знакомых, а незадолго до этого получила пенсию. После застолья 64-летняя женщина поняла, что у нее украли 18 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что средства женщины похитил 40-летний житель Петрозаводска, который ранее был судим. Мужчина признался, что совершил хищение. По словам преступника, он знал, что горожанка в этот день получила пенсию.

Нарушитель дождался подходящего момента, достал из сумки женщины кошелек и похитил все средства, после чего вернулся за обеденный стол. После застолья преступник пошел в магазин и потратил четыре тысячи рублей. Оставшиеся деньги правоохранители вернули пенсионерке. Полиция возбудила уголовное дело, по которому мужчина может лишиться свободы на пять лет.

Житель Краснодара ранее украл коробку на лечение больных детей. Происшествие случилось на улице Одесской.

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кража деньги пенсия
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