Байдарочник из Волгограда погиб на реке в Карелии

Петрозаводск, 2 сентября. Трагедия произошла на реке Шуя. Лодка с двумя туристами из Волгограда перевернулась во время прохождения порога Кеняйкоски. Тело одного из путешественников уже нашли.

Второго мужчину продолжают искать. По предварительной версии, течение сорвало с него спасательный жилет, поэтому, вероятно, что байдарочник может находиться под водой.

Поисками туриста занимаются сотрудники Карельской республиканской аварийно-спасательной службы. Установлено, что путешественникам из Волгограда было по 35 лет. Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее в Приморском крае пропал 13-летний подросток при восхождении на гору Фалаза. Мальчик отстал от детской туристической группы, которая поднималась на гору Фалаза, сообщало Deita.