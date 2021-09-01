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В Карелии бригадира отравившихся суррогатным алкоголем рабочих отправили в СИЗО

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 15:00
Происшествия
В Карелии бригадира отравившихся суррогатным алкоголем рабочих отправили в СИЗО
pixabay.com

Петрозаводск, 1 сентября. Суд Петрозаводска арестовал гражданина Белоруссии, который напоил суррогатным алкоголем своих коллег по работе. Пятеро из них умерли от отравления.

Бригадир белорусских рабочих проведет в СИЗО два месяца. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Следствие установило, что 31-летний гражданин Белоруссии привез с родины контрафактную спиртосодержащую жидкость. Не убедившись в безопасности употребления напитка, он передал его своей бригаде. В результате отравления скончались пять человек. Экспертиза установила, что в жидкости был метиловый спирт.

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