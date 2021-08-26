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Сотрудники МЧС вывели потерявшегося в лесу Карелии 91-летнего грибника
Общество
Сотрудники МЧС вывели потерявшегося в лесу Карелии 91-летнего грибника
westrussia.org  /  Пресс-служба Калининградского областного историко-художественного музея

Петрозаводск, 26 августа. Спасатели вывели из карельского леса заблудившегося 91-летнего мужчину. Он отправился за грибами и пропал.

Пенсионера нашли в 15 километрах от Лахденпохьи. Он хотел набрать домой грибов и потерялся. На его поиски отправились сотрудники МЧС. Мужчина вышел на звук СГУ.

В первые две недели августа из подмосковных лесов не могли найти дорогу домой более 75 человек. Специалисты успешно провели все поисково-спасательные работы. В Подмосковье продолжается сезон «тихой охоты», сообщало издание РИАМО.

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