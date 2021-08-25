Отравление суррогатным спиртным унесло уже пять жизней в Карелии

Петрозаводск, 25 августа. Количество погибших после распития некачественного спиртного увеличилось до пяти человек. По данным источника, в медучреждении находятся еще трое отравившихся.

Установлено, что суррогатный алкоголь распивали работники одного из предприятий в Пудожском районе. Согласно выводам экспертов, алкоголь содержал метиловый спирт, который мог привести к трагическим последствиям.

Опасными для здоровья могут быть и препараты от депрессии. Недавно в петербургскую больницу поступил 17-летний юноша, которому диагностировали отравление антидепрессантом.