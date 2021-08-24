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Синоптики прогнозируют Карелии заморозки в ближайшие дни

  /   Обновлено: 24 августа 2021 15:24
Общество
Синоптики прогнозируют Карелии заморозки в ближайшие дни
flickr.com  /  @Nos Viatores

Петрозаводск, 24 августа. Серьезное ухудшение погодных условий ожидается в Карелии уже в ближайшие дни, заявили в Гидрометцентре Республики.

В ближайшие несколько дней в Карелии серьезно ухудшится погода. В период с 25 по 27 августа в республике ожидается значительное снижение температуры воздуха, добавили в ведомстве.

«В северных районах республики ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1 градуса», — сказано в сообщении.

Жителям Москвы повезло с погодой немного больше. По данным метеорологов, в столице России во вторник ожидается сухая и облачная погода. Днем в городе ожидается от 19 до 21 градуса тепла. Ночью температура опустится до 7 градусов.

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