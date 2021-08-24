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Четыре человека отравились суррогатным алкоголем в Карелии

  /   Обновлено: 24 августа 2021 14:55
Происшествия
Четыре человека отравились суррогатным алкоголем в Карелии
pexels.com

Петрозаводск, 24 августа. Четыре человека скончались после отравления суррогатным алкоголем, еще четверо находятся в больнице.

Трагедия произошла в Пудожском районе Карелии. Работники одного из предприятий выпили, по предварительным данным, суррогатный алкоголь и отравились. Один из пострадавших скончался в больнице. Всего погибли четыре человека. Еще столько же находятся в медучреждении. За их жизнь борются врачи.

Экспертиза показала, что в напитке, который употребляли люди, содержался метиловый спирт. Погибшими оказались граждане Белоруссии. Возбуждено уголовное дело.

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белоруссия алкоголь отравились
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