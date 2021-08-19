Пропавшего девять месяцев назад мужчину ищут в Петрозаводске

Петрозаводск, 19 августа. Карельская полиция разыскивает пропавшего мужчину, о котором ничего не известно с ноября прошлого года. Об этом сообщает МВД по Республике Карелии.

По данным ведомства, пропал проживавший в Пряжинском районе 38-летний Михаил Макаров.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции и волонтеры разыскивают юную жительницу Нижегородской области, которая исчезла 13 августа. По информации областного СУ СК, девушка отдыхала с друзьями в квартире на улице Самохвалова в Дзержинске. Позже компания вызвала такси и пропавшей пришлось делить салон автомобиля с неким 30-летним Виктором. Водитель утверждает, что отвез парочку в Нижний Новгород, где они покинули такси.