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Петербургские туристы застряли на острове Валаам из-за отмены рейса «Метеора»

  /   Обновлено: 07 августа 2021 01:59
Происшествия
Петербургские туристы застряли на острове Валаам из-за отмены рейса «Метеора»
ИА Политика Сегодня  /  Каролина Зулкарнаева

Санкт-Петербург, 7 августа. Рейс «Метеора» от острова Валаам до Сортавалы отменили из-за погодных условий. В результате этого решения путешественники из Санкт-Петербурга застряли на острове.

Сейчас на Ладожском озере сильный ветер и высокие волны. Рейс был отменен, чтобы не рисковать безопасностью туристов. Скоростное судно возобновит работу после того, как наладится погода. Сейчас компания ищет другой способ доставки путешественников, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Стихия также недавно стала причиной обрушения стены в Красноярске. В результате этого инцидента пять автомобилей оказались под завалами.

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погода рейс стихия метеор ладожское озеро
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