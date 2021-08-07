Петербургские туристы застряли на острове Валаам из-за отмены рейса «Метеора»

Санкт-Петербург, 7 августа. Рейс «Метеора» от острова Валаам до Сортавалы отменили из-за погодных условий. В результате этого решения путешественники из Санкт-Петербурга застряли на острове.

Сейчас на Ладожском озере сильный ветер и высокие волны. Рейс был отменен, чтобы не рисковать безопасностью туристов. Скоростное судно возобновит работу после того, как наладится погода. Сейчас компания ищет другой способ доставки путешественников, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Стихия также недавно стала причиной обрушения стены в Красноярске. В результате этого инцидента пять автомобилей оказались под завалами.