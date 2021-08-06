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Власти Карелии смягчат ограничения для туристов на фоне коронавируса

  /   Обновлено: 06 августа 2021 14:30
Общество
Власти Карелии смягчат ограничения для туристов на фоне коронавируса
wikipedia.org  /  Tomis13 / CC BY-SA 4.0

Петрозаводск, 6 августа. Власти Карелии приняли решение смягчить ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.

Нововведения начнут действовать с 5 августа. Гости республики смогут посещать гостиницы с паспортами иммунизации, не предоставляя сертификат о вакцинации от коронавируса. Также отели смогут принимать отдыхающих без справок с отрицательным результатом ПЦР-теста. Соответствующее распоряжение принял глава республики Артур Парфенчиков.

Более 80% сотрудников гостиниц сделали прививку от коронавируса в Краснодарском крае. Об этом ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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