Прокуратура проверит инцидент с разливом битума на железной дороге в Карелии

Петрозаводск, 3 августа. Северо-Западная транспортная прокуратура проверит инцидент с разливом нефтепродуктов в полосе отвода железной дороги в Карелии.

В сообщении надзорного ведомства говорится, что проверку проведет Карельская транспортная прокуратура вместе со специалистами из министерства природных ресурсов и Росприроднадзора по региону. В минувший четверг в полосе отвода железной дороги на территории водоохранной зоны озера Суоярви предположительно был обнаружен разлив битума на площади более 220 квадратных метров.

Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры. На место выезжал исполняющий обязанности главы ведомства Матвей Матвиенко.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку из-за заболевания воспитанников детского лагеря в Крыму.