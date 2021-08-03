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Прокуратура проверит инцидент с разливом битума на железной дороге в Карелии

  /   Обновлено: 03 августа 2021 14:17
Происшествия
Прокуратура проверит инцидент с разливом битума на железной дороге в Карелии
epp.genproc.gov.ru  /  Северо-западная транспортная прокуратура

Петрозаводск, 3 августа. Северо-Западная транспортная прокуратура проверит инцидент с разливом нефтепродуктов в полосе отвода железной дороги в Карелии.

В сообщении надзорного ведомства говорится, что проверку проведет Карельская транспортная прокуратура вместе со специалистами из министерства природных ресурсов и Росприроднадзора по региону. В минувший четверг в полосе отвода железной дороги на территории водоохранной зоны озера Суоярви предположительно был обнаружен разлив битума на площади более 220 квадратных метров.

Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры. На место выезжал исполняющий обязанности главы ведомства Матвей Матвиенко.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку из-за заболевания воспитанников детского лагеря в Крыму.

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