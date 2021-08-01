Подростки предстанут перед судом Петрозаводска за попытку продать наркотики

Петрозаводск, 1 августа. Двух молодых людей обвиняют в попытке продажи психотропных веществ. В момент преступления один из них был несовершеннолетним.

Следствие установило, что в октябре 2020 года подростки добыли запрещенное зелье, чтобы продать его на просторах Интернета. После этого юные наркодилеры стали делать закладки в тайниках. Вот только довести преступление до конца у них не получилось.

Правоохранители нашли психотропные вещества и изъяли. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Покушение на незаконный сбыт психотропных веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Теперь молодые люди могут сесть в тюрьму на 20 лет.

Жительница Уфы во время прогулок с маленькой собачкой разбрасывала наркотические закладки. Сотрудники полиции вычислили 51-летнюю подозреваемую, теперь ее ждет суд.