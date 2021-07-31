Власти Карелии сообщили о локализации всех пожаров на территории региона

Петразоводск, 31 июля. Спасателям удалось локализовать лесные пожары, действующие на территории 12 тысяч гектаров в Республике Карелия. Об этом сообщили региональные власти.

Девять природных пожаров действуют в Муезерском, Калевальском, Беломорском, Пряжинском и Суоярвском районах. На данный момент все они локализованы.

Также глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил об отмене режима ЧС, введенного в регионе из-за лесных пожаров. Сейчас в республике сохраняется особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов в районах, где ситуация с пожарами наиболее опасна.

Сотрудники МЧС России по Кемеровской области назвали причину трети пожаров, произошедших в июле этого года на территории региона, сообщило издание A42.RU.