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Власти Карелии сообщили о локализации всех пожаров на территории региона

  /   Обновлено: 31 июля 2021 12:46
Происшествия
Власти Карелии сообщили о локализации всех пожаров на территории региона
60.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Петразоводск, 31 июля. Спасателям удалось локализовать лесные пожары, действующие на территории 12 тысяч гектаров в Республике Карелия. Об этом сообщили региональные власти.

Девять природных пожаров действуют в Муезерском, Калевальском, Беломорском, Пряжинском и Суоярвском районах. На данный момент все они локализованы.

Также глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил об отмене режима ЧС, введенного в регионе из-за лесных пожаров. Сейчас в республике сохраняется особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов в районах, где ситуация с пожарами наиболее опасна.

Сотрудники МЧС России по Кемеровской области назвали причину трети пожаров, произошедших в июле этого года на территории региона, сообщило издание A42.RU.

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карелия спасатели лесные пожары
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