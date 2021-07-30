Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 20:16
20:16
Спорт
Пловца Евгения Рылова по окончании Олимпиады в Токио ждет грандиозный праздник
20:15
Общество
Врачам удалось вылечить от коронавируса россиянку, которая болела более 300 дней
20:14
Армия
Российские миротворцы очистили от мин 662 километра дорог в Нагорном Карабахе
20:11
Шоу-бизнес
«Прибралась и приготовила суп»: Павел Воля объяснил, как выбрал в жены Ляйсан Утяшеву
20:09
Весь мир
Уколы от хунты: зачем оппозиция Мьянмы пытается сорвать кампанию по вакцинации
20:05
Экономика
Россиян предупредили о грядущем повышении ипотечных ставок
20:04
Общество
Марков оценил перспективы блокировки YouTube-канала «Навальный Live»
20:04
Происшествия
Драку со стрельбой в московском супермаркете устроили таксисты-нелегалы
20:04
Общество
Режиссер Дэн Трахтенберг снимет сиквел фильма «Водный мир»
20:03
Общество
Ученые из Австралии назвали самый безопасный для сердца алкогольный напиток
Все новости

Карелия отменила режим ЧС после локализации крупных лесных пожаров

  /   Обновлено: 30 июля 2021 19:14
Происшествия
Карелия отменила режим ЧС после локализации крупных лесных пожаров
pixabay.com  /  Morket

Петрозаводск, 30 июля. После стабилизации обстановки с лесными пожарами в Карелии ранее введенный режим чрезвычайной ситуации отменили.

Такой информацией поделился глава республики Артур Парфенчиков. Он заявил, что ситуация с лесными возгораниями стабилизировалась.

«Друзья, с сегодняшнего дня мы отменяем режим ЧС на территории Карелии. Локализованы все крупные пожары, в том числе угрожавшие населенным пунктам. Новых очагов, а также возгораний вблизи поселений нет. Закончился и период аномально жаркой и сухой погоды», — говорится в сообщении Парфенчикова на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор уточнил, что, несмотря на отмену режима ЧС, в регионе продолжит действовать особый противопожарный режим, установленный еще в начале июня. Это означает, что жителям и гостям Карелии запрещено разводить в лесах костры и пользоваться мангалами. Кроме того, в период с 30 июля по 2 августа в пяти районах региона полностью запрещается посещение лесов и заезд туда транспорта.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Карелия отменила режим ЧС после локализации крупных лесных пожаров
карелия лесные пожары режим чс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru