Карелия отменила режим ЧС после локализации крупных лесных пожаров

Петрозаводск, 30 июля. После стабилизации обстановки с лесными пожарами в Карелии ранее введенный режим чрезвычайной ситуации отменили.

Такой информацией поделился глава республики Артур Парфенчиков. Он заявил, что ситуация с лесными возгораниями стабилизировалась.

«Друзья, с сегодняшнего дня мы отменяем режим ЧС на территории Карелии. Локализованы все крупные пожары, в том числе угрожавшие населенным пунктам. Новых очагов, а также возгораний вблизи поселений нет. Закончился и период аномально жаркой и сухой погоды», — говорится в сообщении Парфенчикова на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор уточнил, что, несмотря на отмену режима ЧС, в регионе продолжит действовать особый противопожарный режим, установленный еще в начале июня. Это означает, что жителям и гостям Карелии запрещено разводить в лесах костры и пользоваться мангалами. Кроме того, в период с 30 июля по 2 августа в пяти районах региона полностью запрещается посещение лесов и заезд туда транспорта.