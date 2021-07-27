Лесной пожар угрожает территории Валаама

Петрозаводск, 27 июля. Природный пожар возник на острове Путсаари Валаамского архипелага в Карелии. Для тушения привлекли 22 человек, 2 катера МЧС России с мотопомпами и авиацию.

Сотрудники МЧС отправились на место происшествия. Пожар будут тушить с воздуха с помощью вертолетов Ми-8 и Ка-32.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Карелии с 20 июля. Запрещено посещать лесной фонд, расположенный в Сегежском, Суоярвском, Муезерском, Пряжинском муниципальных районах. В регионе зарегистрировано 22 очага на общей площади 11,3 тысячи гектаров.

Сообщение о возгорании территории площадью 1,2 гектара на острове Путсаари поступило в 13:40 по московскому времени. О пострадавших не сообщается. Угрозы распространения огня на скит Сергия Валаамского и стоящие рядом постройки пока нет.