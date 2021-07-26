СК организовал проверку по факту обнаружения братской могилы в Карелии

Петрозаводск, 26 июля. Следственный комитет России начал проверку после обнаружения массового захоронения в Лахденпохском районе Карелии.

Правоохранители осмотрели место, где была обнаружена так называемая братская могила. Помимо человеческих останков, следователи нашли в захоронении предметы быта указанного историками времени, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.

Напомним, что ранее археологи обнаружили останки по меньшей мере 140 человек на севере Республики Карелия. Согласно выводам ученых, находки датируются XVII веком. Эксперты предполагают, что покойные могли быть убиты шведами, которые тогда активно нападали на местные села. Историки склонны считать, что жертвы нападавших были зверски убиты, поскольку некоторые останки прибиты к доскам.

Похожий случай был в Псковской области, где Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения массового захоронения периода Великой Отечественной войны. Братскую могилу жертв нацистов нашли в деревне Борки Невельского района.