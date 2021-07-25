Площадь ландшафтных пожаров в Карелии увеличилась до 11 тысяч га

Петрозаводск, 25 июля. Площадь территории, на которой бушуют лесные пожары в Карелии, возросла до 11 гектаров. При этом число очагов возгорания увеличилось до 21.

Из-за тревожной пожароопасной обстановки в Республике Карелия введен режим ЧС. Сотрудники экстренных служб зафиксировали огонь в Муезерском, Калевальском, Беломорском, Пряжинском, Олонецком, а также Сегежском, Суоярвском, Кондопожском и Питкярантском районах, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

На данный момент пожарные локализовали десять очагов возгорания на площади 4885,3 га. Для тушения пожаров в регион были доставлены порядка 500 человек и 110 единиц техники.

Ранее сообщалось, что площадь природных пожаров в Карелии продолжает увеличиваться. Тревожные сведения подтвердили власти республики.