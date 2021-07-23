Прокуратура организовала проверку пожарной безопасности в Карелии

, 23 июля. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности в Республике Карелия.

Это связано с введением режима ЧС из-за природных пожаров на территории региона, а также размещенной информацией в Сети о возгорании на железнодорожной станции Найстенъярви.

Сотрудники транспортной прокуратуры проверят соблюдение противопожарного режима на всех ж/д станциях, вокзалах, местах, где проходят пути общего и не общего пользования. Уже выявлены нарушения на станциях Предмедгорский и Заделье. Там хранились непригодные, старые шпалы и валежник с сухостоем.

Проверка находится на контроле у Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.