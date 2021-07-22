В Карелии более 400 человек пытаются потушить лесные пожары

Петрозаводск, 22 июля. Специализированные подразделения круглые сутки ведут борьбу с лесными пожарами в Карелии. В регионе зарегистрировано 30 очагов, площадь активного горения составляет 54 гектара.

Ликвидация возгорания ведется при высоких температурах, местность сильно задымлена. В двух районах пока не удается справиться с огнем в пятикилометровой зоне.

В тушении принимают участие 419 человек, задействованы три единицы авиации и два пожарных поезда. Карельские власти были вынуждены ввести режим ЧС.