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Пожарные устранили угрозу перехода пожара на поселок в Карелии
Происшествия
Пожарные устранили угрозу перехода пожара на поселок в Карелии
Пресс-служба Сената Аргентины

Петрозаводск, 19 июля. Пожарные устранили угрозу перехода огня на поселок Найстенъярви Суоярвского района Карелии. Ранее там прошла эвакуация людей.

Ситуация находится под контролем, заявил глава республики Артур Парфенчиков. Он подчеркнул, что сгорели только некоторые старые строения в лесном массиве, сообщает ТАСС.

Парфенчиков также отметил, что ситуация ухудшилась днем 18 июля. Причиной этого стали порывы ветра, в результате которых огонь перекинулся через ранее возведенные минеральные полосы и приблизился к станции Найстенъярви.

Ранее глава республики подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности во всех районах Карелии. Он принял это решение из-за риска лесных пожаров, передает RT.

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