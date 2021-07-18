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Дым и запах гари от пожаров в карельских лесах наблюдаются в Петрозаводске
Происшествия
Дым и запах гари от пожаров в карельских лесах наблюдаются в Петрозаводске
vk.com  /  Комитет по природным ресурсам

Петрозаводск, 18 июля. Жители некоторых районов Петрозаводска могут наблюдать дым и запах гари от пожаров в карельских лесах. Администрация Республики Карелия утверждает, что огонь городу не угрожает.

С таким заявлением выступило управление пресс-службы главы региона. По словам министра природных ресурсов и экологии Карелии Андрея Карпиловича, причиной дыма и гари в столице Карелии стали пожары в Пряжинском районе, сообщается на официальном портале республики.

Согласно имеющейся информации, очаги возгорания возникли рядом с поселками Эссойла и Кудама. Площадь пожара составляет около 200 га. Для тушения огня в Пряжский район были направлены 70 человек личного состава и 10 единиц техники, в том числе вертолет.

Карпилович подчеркнул, что власти региона держат ситуацию под контролем и что жителям Петрозаводска ничего не угрожает. Чиновник добавил, что задымление и запах гари могут сохранятся в течение нескольких дней.

Ранее аэропорт Якутска отменил рейсы из-за смога от лесных пожаров. В результате задержаны рейсы на прибытие и отправление пассажиров.

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карелия петрозаводск лесные пожары
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