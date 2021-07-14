Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Петрозаводске

Петрозаводск, 14 июля. В центре города неизвестный открыл стрельбу по прохожим. Предположительно, злоумышленник орудовал пневматическим оружием.

У пострадавшего только царапина, из женщины извлекли пульку. Еще одна потерпевшая отделалась испугом, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, проводятся медэкспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В одном из палаточных лагерей Новосибирской области произошла стрельба, сообщал ФАН. Ее устроили четверо воспитанников клуба «Юный армеец» вместе со своим руководителем.