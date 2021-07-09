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Мужчина из Костомукши избил супругу за неподобающее поведение при детях

  /   Обновлено: 09 июля 2021 05:25
Происшествия
Мужчина из Костомукши избил супругу за неподобающее поведение при детях
pixabay.com  /  Pavlofox

Костомукша, 9 июля. Житель города Костомукша застал супругу за распитием алкоголя при детях. Такое поведение ему не понравилось, и он ударил ее кулаком.

Мужчина вернулся домой с работы и увидел гражданскую жену за распитием алкогольных напитков. В этот момент с ней находились два маленьких ребенка. Между сожителями произошла ссора, которая закончилась травмой, передает МВД по Карелии.

Жительница Костомукши обратилась в больницу, где ей диагностировали закрытый перелом ребра и ушиб грудной клетки. Ее гражданский супруг признался в содеянном. Материалы уголовного дела направили в суд.

Драки между супругами часто заканчиваются больницей. Так петербуржец избил 37-летнюю супругу, которая месяц назад перенесла тяжелые роды. У женщины диагностировали гематомы орбит глаз, ушибы мягких тканей головы.

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алкоголь драка травма
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