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Маршрут для посещающих Соловки туристов открыли в Карелии
Общество
Маршрут для посещающих Соловки туристов открыли в Карелии
Народные новости России  /  Дмитрий Жаворонков

Рабочеостровск, 1 июля. Пеший туристический маршрут по пути на Соловки появился на берегу Белого моря. Его протяженность составляет около девяти км, рассказали власти Карелии.

Автором идеи создания туристического маршрута стал победитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Кустов из поселка Рабочеостровск. Пешая тропа будет интересна тем, кто отправляется на Соловки, и сможет провести свободное время в населенном пункте.

«Во многом он созерцательный. Это возможность найти для себя место силы или, наоборот, точку обнуления, желая сбросить эмоциональный груз», — рассказал автор маршрута.

Свыше 100 человек уже прошли по туристическому маршруту. Желающие смогут выбрать как ночные, так и дневные варианты. Зимой планируется запустить тропу для прогулок на лыжах, отметил Кустов.

Власти Москвы разработали свой перечень лучших маршрутов для катания на велосипедах. Общая протяженность составляет 70 километров. В список попала дорога по природно-историческому парту «Битцевский лес».

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