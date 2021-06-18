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Доверчивый житель Карелии попал в кредитное рабство из-за 25-летней подруги

Происшествия
Доверчивый житель Карелии попал в кредитное рабство из-за 25-летней подруги
pixabay.com

Петрозаводск, 18 июня. Житель Петрозаводска несколько месяцев получал сообщения о задолженностях по микрозаймам. Мужчина считал уведомления ошибкой, однако в итоге оказался жертвой мошенницы.

Однажды он решил оформить кредит, однако в банке ему отказали. Причина такого решения заключалась в плохой кредитной истории клиента. Тогда 38-летний мужчина узнал, что на нем «висят» задолженности сразу по нескольким микрозаймам. В связи с этим он обратился в полицию.

Правоохранители провели расследование, в ходе которого нашли виновницу плохой кредитной истории петрозаводчанина. Ею оказалась 25-летняя знакомая мужчины, которая воспользовалась доверием своего товарища. Девушка часто бывала дома у жертвы, где неоднократно пользовалась его смартфоном и компьютером. Она оформляла на знакомого микрокредиты, деньги с которых забирала себе. Правоохранители продолжают расследование по факту мошенничества, девушка находится под подпиской о невыезде.

Житель Твери стал обладателем огромного кредита после потери своего смартфона. Виновным оказался 27-летний мужчина, который нашел гаджет на одной из улиц города.

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мошенничество карелия кредит петрозаводск
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