Пьяный житель Карелии не смог справиться с банкоматом и разнес его

Петрозаводск, 17 июня. Житель Карелии повредил банкомат в одном из филиалов банка, когда не смог вставить в него карту и от негодования стал пинать технику и бить ее кулаками.

Руководитель одного из филиалов банка обратился в полицию по Олонецкому району, чтобы найти злоумышленника. Участковый воспользовался камерами видеонаблюдения и установил, что преступником оказался 38-летний местный житель.

Мужчина не стал отнекиваться и признал свою вину. По его словам, он был сильно пьян и хотел снять деньги с карты, но никак не мог вставить ее в аппарат. В результате чего он разозлился и стал пинать и бить кулаками технику, а затем ушел. Ущерб от его действий оценили в 26 тыс. рублей, злоумышленник добровольно согласился возместить эту сумму.

Полиция в Забайкалье ранее задержала 58-летнего мужчину по подозрению в убийстве трех человек. Он дал признательные показания, отметив, что причиной поступка стала ссора.