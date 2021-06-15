Дело о халатности возбудили после гибели трех подростков на озере в Петрозаводске

Петрозаводск, 15 июня. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении чиновников из администрации города после гибели троих детей в Онежском озере.

В рамках расследования дела СК даст оценку действиям должностных лиц в Петрозаводске, которые не обеспечили безопасность граждан от несчастных случаев на воде. Ход мероприятий будет находиться на особом контроле в ведомстве.

Трое учеников девятого класса утонули в Онежском озере в минувшую пятницу, 11 июня. По предварительным данным, школьники не справились с течением и не сумели выбраться на сушу.