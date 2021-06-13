Четыре человека погибли во время отдыха на озере в Карелии

Петрозаводск, 13 июня. Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти семьи с двумя детьми. Трагедия произошла на карельском Кумчозере.

Незадолго до трагедии семейная пара затопила баню. Взяла детей и решила покататься на старой лодке. Ни на ком из людей не было спасательных жилетов. Согласно одной из версий, лодка перевернулась. Местный житель вызвал сотрудников МЧС. Спасатели вытащили из воды тела погибших.

Супругам было по 31 году. Женщина работала учительницей.

На озере в Петрозаводске погибли трое подростков. Спасатели позднее нашли тела 15-летних детей.