ФАН выяснил подробности гибели подростков на озере в Петрозаводске

Петрозаводск, 12 июня. Трое 15-летних подростков купались в неположенном месте в районе набережной Варкауса. Дети не справились с течением, не сумели добраться до берега и погибли.

Тела школьников нашли в 50 метрах от берега, передает источник Федерального агентства новостей. Следственное управление СК по Республике Карелия в связи с этим возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Погибшие оказались одноклассниками, они обучались в одной из школ Петрозаводска. Недавно подростки получили аттестаты об окончании девятого класса.