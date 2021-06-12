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Тела трех утонувших девятиклассников выловили из озера в Петрозаводске

Происшествия
Тела трех утонувших девятиклассников выловили из озера в Петрозаводске
10.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Карелия

Петрозаводск, 12 июня. Трупы трех подростков, утонувших в Онежском озере в районе набережной Варкауса, обнаружены и подняты спасателями. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Карелия.

В пятницу вечером на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что в столице Карелии на пляже в районе улицы Береговая пропали трое подростков, которые ушли купаться и не вернулись на берег. Спасатели организовали поисково-спасательную операцию. Спустя несколько часов тела детей были обнаружены примерно в пятидесяти метрах от берега, возле камней.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, погибли одноклассники, выпускники девятого класса одной из городских школ. Один из подростков начал тонуть, а двое других попытались его спасти.

Следственными органами территориального управления Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Недавно девятилетний мальчик утонул в городе Сергач Нижегородской области. Следователи разбираются в обстоятельствах гибели ребенка.

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происшествие петрозаводск озеро онежское озеро
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