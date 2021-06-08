Скончался упавший с высоты электромонтажник в Петрозаводске

Петрозаводск, 8 июня. Пресс-служба регионального Минздрава сообщила, что мужчина, упавший с высоты в конце апреля, скончался в Петрозаводске.

Сообщается, что 31-летний электромонтажник получил серьезные травмы в результате падения с высоты. Происшествие случилось во время демонтажа воздушных линий. По данным прокуратуры, пострадавший выполнял работы на высоте без нужной страховки. Мужчина получал лечение в БСМП Петрозаводска, передает «КарелИнформ».

Ранее сообщалось, что прохожий накинулся на девушек, которые танцевали в центре Санкт-Петербурга. Его возмутил внешний вид танцовщиц. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он пытался их прогнать с Дворцовой площади.