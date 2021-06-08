Пожар дотла уничтожил церковь из фильма «Остров» в Карелии

Рабочеостровск, 8 июня. На берегу Белого моря сгорела церковь-декорация из фильма «Остров» Павла Лунгина, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сгоревшее здание изначально было построено как соляная изба, но специально под фильм ее переделали в церковь. После того как съемки завершились, декорация стала местной достопримечательностью.

«Горело бесхозное строение, двухэтажная постройка, там никто не живет. Из-за того, что там снимали фильм, строение известное», — сообщили очевидцы.

Огонь удалось ликвидировать за несколько часов. Причина пожара неизвестна, на месте работают дознаватели, устанавливающие причины произошедшего и сумму ущерба. Погибших и пострадавших нет.

Ранее спасатели локализовали крупный пожар в екатеринбургском парке.