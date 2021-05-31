Стала известна возможная причина пожара в карельской гостинице

Петрозаводск, 31 мая. Специалисты назвали возможную причину возгорания в гостинице «Северная» в Петрозаводске. По их мнению, пожар мог начаться в номере «люкс» по вине пьяного постояльца.

Впрочем, официальный представитель экстренных служб региона пока не подтвердил эту версию. На данном этапе рано говорить о точной причине пожара, сообщили в региональном МЧС.

По словам сотрудников пожарной охраны, пламя охватило площадь в 500 квадратных метров на четвертом этаже здания. В связи с этим специалистам пришлось работать на месте происшествия всю ночь.

Огонь в гостинице «Северная» вспыхнул накануне вечером, вскоре после чего пожарным удалось ликвидировать возгорание. В результате никто не пострадал, сообщал сайт 360tv.ru.