Два человека погибли при столкновении внедорожника с лесовозом в Карелии

Петрозаводск, 30 мая. Жертвами аварии на трассе Р-21 «Кола» стали два человека, также травмы получили еще двое. Среди пострадавших есть несовершеннолетний, сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, столкнулись лесовоз Volvo и автомобиль Mitsubishi Pajero. Во внедорожнике находились четыре человека. В результате ДТП от полученных травм скончались две женщины: водитель Mitsubishi Pajero и ее пассажирка.

Травмы получили мужчина и ребенок, они были доставлены в больницу. Другие детали произошедшего устанавливаются.

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