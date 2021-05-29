Жителей Карелии предупредили о сложных погодных условиях из-за снега

Петрозаводск, 29 мая. Жители Карелии сообщили о внезапном наступлении в регионе зимней погоды накануне лета.

В одном из районов Карелии выпал снег с дождем, который попал на камеру сотрудников ГИБДД. Жителей региона попросили проявлять внимательность и аккуратность на дорогах.

«Вот с таким снежным сюрпризом сегодня встретились водители в Беломорском районе. Будьте внимательны и осторожны на дороге!» — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Карелии.

Солнечная и прохладная погода ожидается в Петербурге в ближайшие дни, сообщил синоптик Михаил Леус. На формирование погоды в городе окажет влияние гребень проходящего над ним антициклона. При этом температура воздуха в городе будет на 2–3 градуса ниже положенных значений.