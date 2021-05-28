Автобус с пассажирами загорелся во время рейса в Петрозаводске

Петрозаводск, 28 мая. Инцидент произошел на площади Гагарина. Пожар зафиксирован в междугороднем рейсовом автобусе, который направлялся в Кондопогу.

Водитель транспорта позвонил в МЧС и решил самостоятельно ликвидировать возгорание. Он помог пассажирам выйти из автобуса. В результате происшествия никто не пострадал.

Моторный отсек в результате ЧП получил значительные повреждения. Вероятно, там и находился очаг возгорания. По факту пожара правоохранители проводят проверку, причины инцидента пока не установлены.

Похожий случай произошел ранее в Ростове-на-Дону. Автобус загорелся на пересечении улицы Тружеников и проспекта Стачки, сообщал ФАН.