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26 мая 01:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
01:37
Общество
Песня победителей Евровидения стала одной из самых популярных в мире
01:36
Происшествия
Жительница Сегежи отдала мошенникам 830 тысяч рублей
01:30
Общество
РЖД планируют убрать вагоны-рестораны в большинстве поездов
01:27
Происшествия
Землетрясение магнитудой 3,6 произошло на Камчатке
01:22
Происшествия
Мигранта будут судить за попытку дать взятку сотруднику ДПС в Петербурге
01:21
Происшествия
Москвича задержали за попытку надругаться над ребенком на детской площадке
01:20
Общество
Британский врач Стил предостерег от регулярного употребления добавок омега-3
01:19
Шоу-бизнес
«Это аморально»: Роза Сябитова нарвалась на волну критики «пропагандой» курортных романов
01:15
Политика
США рассчитывают на «праздничный торт» от РФ за отказ подвергать «СП-2» санкциям
01:08
Спорт
Легендарный нападающий сборной Испании Торрес объявил о возобновлении карьеры
01:00
Общество
В Петербурге готовятся к началу купального сезона
00:51
Политика
Испугавшимся активности РФ в Арктике американцам припомнили слова Лаврова
00:35
Экономика
Президент США Байден признал санкции против «СП-2» контрпродуктивными
00:30
Общество
Мясников перечислил предрасположенные к инсульту категории людей
00:18
Спорт
Швеция разгромила Швейцарию на чемпионате мира по хоккею
00:12
Общество
Названы четыре неочевидных признака диабета
00:09
Общество
Послабления за вакцинацию сотрудников ввели для работодателей Подмосковья
00:02
Общество
В Крыму приезжие ищут местных женщин ради бесплатного жилья и курортного романа
00:01
Общество
Роскосмос организует переговоры с главой NASA Нельсоном в РФ
00:00
Спорт
УЕФА открыл дело в отношении оставшихся в Суперлиге клубов
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Жительница Сегежи отдала мошенникам 830 тысяч рублей

Происшествия
Жительница Сегежи отдала мошенникам 830 тысяч рублей
freepik.com  /  Designed by Freepik

Сегежа, 26 мая. Жительница Сегежского района Республики Карелия уже несколько раз перевела мошенникам свои деньги. Сумма ущерба достигла 830 тысяч рублей.

Согласно информации регионального МВД, 56-летней женщине на днях позвонил «доброжелатель», который предложил помочь вернуть деньги, украденные ранее злоумышленниками. Однако для этого понадобилось создать криптокошелек и отправить на него еще немного средств. Пострадавшая перевела дополнительно 90 тыс., но после еще столько же попросили за справку. Женщина засомневалась и решила заручиться помощью юристов.

Она нашла контору, где ей пообещали со всем разобраться и помочь вернуть утраченные кровные. Даже пообещали получить назад гонорар за работу, если ничего не выйдет. Однако после перевода еще 37 тысяч, помощи жительница не дождалась.

После случившегося она наконец отправилась в полицию. Сейчас правоохранители выясняют все детали.

Недавно эксперты назвали один из методов обмана телефонных мошенников. Чтобы завоевать расположение будущей жертвы, они звонят с номера, который покажется собеседнику внушающим доверие.

кража карелия деньги обман
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Все новости / Происшествия / Жительница Сегежи отдала мошенникам 830 тысяч рублей
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