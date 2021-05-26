Жительница Сегежи отдала мошенникам 830 тысяч рублей

Сегежа, 26 мая. Жительница Сегежского района Республики Карелия уже несколько раз перевела мошенникам свои деньги. Сумма ущерба достигла 830 тысяч рублей.

Согласно информации регионального МВД, 56-летней женщине на днях позвонил «доброжелатель», который предложил помочь вернуть деньги, украденные ранее злоумышленниками. Однако для этого понадобилось создать криптокошелек и отправить на него еще немного средств. Пострадавшая перевела дополнительно 90 тыс., но после еще столько же попросили за справку. Женщина засомневалась и решила заручиться помощью юристов.

Она нашла контору, где ей пообещали со всем разобраться и помочь вернуть утраченные кровные. Даже пообещали получить назад гонорар за работу, если ничего не выйдет. Однако после перевода еще 37 тысяч, помощи жительница не дождалась.

После случившегося она наконец отправилась в полицию. Сейчас правоохранители выясняют все детали.

Недавно эксперты назвали один из методов обмана телефонных мошенников. Чтобы завоевать расположение будущей жертвы, они звонят с номера, который покажется собеседнику внушающим доверие.