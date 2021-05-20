Директор компании в Карелии не платил людям зарплату и отделался штрафом

Петрозаводск, 20 мая. Суд вынес приговор директору судоходной компании. Он признан виновным в невыплате заработной платы 31 подчиненному.

Правоохранители доказали, что фигурант в течение года не платил деньги сотрудникам. Задолженность превысила 4,4 миллиона рублей. При этом у виновника была возможность рассчитаться с пострадавшими, но он не предпринимал для этого никаких мер, сообщил источник ФАН.

Злоумышленник приговорен к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Суд поддержал исковые требования 20 потерпевших на сумму в 2,6 миллиона рублей.

В Санкт-Петербурге руководство компании в течение полугода не выплачивало людям заработную плату. Долг перед работниками превысил 2 миллиона рублей, сообщал ФАН.