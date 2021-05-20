Директор компании в Карелии не платил людям зарплату и отделался штрафом

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12:54
Шоу-бизнес
Успенская пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за скандала с мужем
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Шоу-бизнес
Певец Валерий Меладзе назвал современный шоу-бизнес «клубком целующихся змей»
12:51
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«Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот в РФ через три недели
12:51
Политика
Жители Сан-Марино высказали РФ благодарность за спасение страны от коронавируса
12:49
Политика
Песков подтвердил начало переговоров с Украиной по встрече Путина и Зеленского
12:47
Общество
Два муниципалитета в Дагестане проваливают тестирование на коронавирус
12:46
Происшествия
Петербургский пенсионер получил ушиб головного мозга после избиения неизвестными
12:45
Общество
Почти 10 тысяч человек ежедневно вакцинируются от COVID-19 в Москве
12:45
Экономика
Банкиры стали жаловаться на работу ФинЦЕРТа
12:43
Общество
Любовь к Родине и долг защитника: Шерин о том, чему фильм «Турист» научит молодежь
12:43
Происшествия
Сотрудник гипермаркета в Петербурге расплатился чужой картой и попал под следствие
12:42
Происшествия
Польский самолет с пассажирами на борту послал сигнал о захвате
12:41
Экономика
Эксперимент по доставке вина стартует в «Почте России»
12:40
Политика
В МИД РФ заявили о готовности Киева к силовому решению конфликта в Донбассе
12:39
Происшествия
Мигрант во время ограбления избил двух жителей Петербурга
12:39
Политика
Зеленский сообщил о подготовке к встрече с Путиным
12:38
Политика
Зеленский анонсировал проведение военного парада в годовщину независимости Украины
12:35
Спорт
Глава Федерации кикбоксинга Ленобласти назвал проблемы развития вида спорта в регионе
12:34
Политика
Финский политолог рассказал, как можно было избежать Второй мировой войны
12:34
Политика
Зеленский намерен продолжить работу в «нормандском формате»
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Директор компании в Карелии не платил людям зарплату и отделался штрафом

  /   Обновлено: 20 мая 2021 11:58
Происшествия
Директор компании в Карелии не платил людям зарплату и отделался штрафом
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Петрозаводск, 20 мая. Суд вынес приговор директору судоходной компании. Он признан виновным в невыплате заработной платы 31 подчиненному.

Правоохранители доказали, что фигурант в течение года не платил деньги сотрудникам. Задолженность превысила 4,4 миллиона рублей. При этом у виновника была возможность рассчитаться с пострадавшими, но он не предпринимал для этого никаких мер, сообщил источник ФАН.

Злоумышленник приговорен к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Суд поддержал исковые требования 20 потерпевших на сумму в 2,6 миллиона рублей.

В Санкт-Петербурге руководство компании в течение полугода не выплачивало людям заработную плату. Долг перед работниками превысил 2 миллиона рублей, сообщал ФАН.

зарплата долг приговор
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