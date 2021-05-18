Житель Карелии облил бензином и сжег свою жену

Петрозаводск, 18 мая. Следственный комитет Карелии закончил расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины, который убил свою жену с особой жестокостью.

Согласно информации следствия, в мае прошлого года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал на свою жену, облил ее бензином и поджег. Женщина получила многочисленные ожоги и, несмотря на оказанную медицинскую помощь, через несколько дней скончалась.

Злоумышленнику грозит до 20 лет колонии, если его вина будет доказана в суде. Уголовное дело обвиняемого направлено в дворец правосудия для рассмотрения по существу.

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