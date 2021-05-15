Ушла из жизни известный в Петрозаводске педагог Ляпина

Петрозаводск, 15 мая. Известный и уважаемый педагог Наталия Ляпина, проработавшая в одном из лицеев города более 20 лет, скончалась.

Новость о смерти Почетного работника основного общего образования Российской Федерации появилась на интернет-странице образовательного учреждения, где Ляпина преподавала более 20 лет. В сообщении говорится, что она была не только профессионалом своего дела, но и просто отзывчивым и добрым человеком.

Труд Ляпиной часто поощрялся министерством образования Республики Карелия и администрацией Петрозаводского городского округа. Педагогу неоднократно приходили благодарственные письма, а в 2006 году ей было присвоено звание «Почетный работник основного общего образования Российской Федерации».