СК начал проверку по факту схода вагонов в Карелии

Петрозаводск, 12 мая. Сход вагонов недалеко от станции Заделья стал основанием для проверки сотрудниками мурманского следственного отдела.

Правоохранители не исключают, что было совершено преступление по статье о нарушении безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. С рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, что повлекло обрыв проводов.

В результате происшествия никто не пострадал, но произошла задержка в движении двух поездов.

И. о. транспортного прокурора Карелии оперативно прибыл на место крушения. Надзорное ведомство проводит проверку с целью дать оценку действиям работников железной дороги, сообщал ФАН.